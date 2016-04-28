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    ​Отозваны генконсулы Азербайджана в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжения

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве генконсула Азербайджанской Республики в городе Санкт-Петербург Российской Федерации Эльшада Гуламова.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, Эльшад Ильяс оглу Гуламов отозван с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Санкт-Петербург Российской Федерации.

    Другим распоряжением президента Ильхама Алиева Султан Мухаммед оглу Гасымов отозван с должности генконсула Азербайджанской Республики в городе Екатеринбург Российской Федерации.

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