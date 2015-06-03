​Отозван посол Азербайджана в Украине

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Э.Я.Мадатли с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Украине и постоянного представителя при Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ.

Как сообщает Report, согласно распоряжению президента страны, Ейнулла Ядулла оглу Мадатли отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Украине и постоянного представителя при Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.