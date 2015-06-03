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    ​Отозван посол Азербайджана в Украине

    В связи с этим президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Э.Я.Мадатли с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Украине и постоянного представителя при Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению президента страны, Ейнулла Ядулла оглу Мадатли отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Украине и постоянного представителя при Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ. 

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