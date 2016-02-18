Отобраны участники Молодежной конференции в рамках ​VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН в Баку

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Завершился отбор 150 участников Молодежной конференции в рамках седьмого Глобального форума Альянса цивилизаций ООН (UNAOC), который пройдет в Баку 25-27 апреля.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу UNAOC, для участия в мероприятии было подано порядка 6 тысяч заявок из 160 стран мира. Из них были отобраны лишь 150 молодых людей, молодежных лидеров, представителей разных культур и религиозных конфессий.

В ходе конференции они смогут поделиться опытом сотрудничества в различных областях общественной жизни, включая туризм и путешествия, поучиться друг у друга, взаимодействуя с потенциальными партнерами и экспертами в своей области.

UNAOC основан в 2005 году по инициативе генерального секретаря ООН с целью достижения широкого консенсуса между странами, культурами и религиями в вопросах развития и безопасности, в области экономики, финансов, экологии. Миссией UNAOC являются кросс-культурное взаимопонимание и сотрудничество.