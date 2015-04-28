​Отношения России и Запада обсуждены в ходе III Бакинского глобального форума

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Отношения России и Запада обсуждены в ходе III Глобального форума открытых обществ, проходящем сегодня в Баку.

Как сообщает Report, форум продолжает работу в рамках четырех панелей, первая из которых посвящена перспективам отношений между Россией и Западом.

Открыв обсуждения, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга (1999-2007) отметила, что проблема с текущей ситуацией состоит в том, что действия президента России Владимира Путина непрогнозируемы.

"Я не могу предсказать даже то, что будет через 6 месяцев. Мы не знаем планов Путина, но то, что понятно из его слов, вызывает озабоченность соседей России", - отметила бывший латвийский лидер.

"После событий в Крыму иллюзии развеялись. Мы уже не знаем, хочет ли Москва восстановления СССР или Российскую империю периода Екатерины. Подобный курс претит нашим интересам", - заявила Вайра Вике-Фрейберга.

Глава организации Международный Зеленый Крест Александр Лихоталь указал, что события вокруг Крыма стали следствием глобальных изменений.

"Крым - это не причина, а следствие", - подчеркнул А.Лихоталь, который также долгое время был советником бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

"Очень надеюсь, что политики осознают ценность своих шагов. К сожалению, Запад все еще считает себя победителем холодной войны, хотя истинная причина развала была во внутреннем кризисе в СССР", - напомнил он.

По его словам, выходом из нынешней ситуации является обновление подходов к контролю над мировыми ситуациями. "Россия не одна в желании найти границы новой геополитической ситуации. Поисками также занимается Китай. До тех пор, пока выхода не будет найдено, хаос в мире будет продолжаться", - считает эксперт.

Взявший слово бывший президент Чехии Вацлав Клаус (2003-2013) заявил, что Запад и Европа должны посмотреть в лицо стагнации.

"Запад должен признать, что причина существующих проблем – это слабеющая Европа и кризис западной демократии", - отметил В.Клаус.

По его словам, нужно принять во внимание долгосрочную перспективу. "Ситуация требует отказа от предрассудков и принятия существующих реалий. Мы должны прекратить сражаться в войнах, которых уже не существует", - отметил В.Клаус.

По его словам, ситуация вокруг кризиса между Россией и Западом - это вовсе не противостояние противоборствующих систем: "Россия, Китай, Пакистан и Саудовскую Аравию нужно также принять как основных игроков. Россия всегда играла важную роль в истории Европы. У Москвы должен быть шанс для участия в ее будущем".

Он отметил, что доминирующие политические силы в Украине все еще ищут поддержки извне, а на самом деле нужно искать доверия населения на Востоке. "Поддержки Запада Киев не получит", - считает он.