Замглавы МИД: Отношения России и Азербайджана поступательно развиваются даже в условиях пандемии

Реализуется План действий, направленный на вывод российско-азербайджанского стратегического партнерства на качественно новый уровень

Российско-азербайджанские отношения продолжили поступательно развиваться даже в условиях пандемии.

Как сообщает Report, об этом в интервью порталу «Москва-Баку» заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Шел интенсивный диалог между лидерами наших стран, напомнил замглавы МИД РФ. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, велась активная работа по правительственной линии, на уровне парламентов, профильных министерств и ведомств. В 2020 году состоялись официальные визиты в Москву Министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой. Баку неоднократно посещали российские правительственные делегации.

"Товарооборот между странами в 2020 году немного «просел» (на 10 % по сравнению с прошлым годом) и составил 2,9 млрд долл. Реализуется План действий на период до 2024 г., направленный на вывод российско-азербайджанского стратегического партнерства на качественно новый уровень. В ноябре 2020 г. подписана новая шестая «дорожная карта» о сотрудничестве в сфере инновационного развития и цифровой экономики.

Пандемия внесла свои коррективы в реализацию задуманных к проведению в 2020 году двусторонних мероприятий. Пришлось отложить заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, межрегиональный и молодежный форумы и Дни культуры Азербайджана в России. Ожидаем, что заседание МПК пройдет в ближайшее время в Москве, настроены организовать все ключевые мероприятия, запланированные на 2021 год", - заявил Руденко.