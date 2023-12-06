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Отношения между США и Азербайджаном возвращаются в позитивное русло

Отношения между США и Азербайджаном возвращаются в позитивное русло Отношения между США и Азербайджаном возвращаются в позитивное русло.
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 22:48
Отношения между США и Азербайджаном возвращаются в позитивное русло

Отношения между США и Азербайджаном возвращаются в позитивное русло.

Как сообщает Report, в условиях новых реалий, созданных после полного восстановления Азербайджаном суверенитета над своими территориями, стал возможен мир в регионе. Понимая это, США идут на продвижение отношений.

Это было особо отмечено на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном, состоявшейся 6 декабря в Баку.

Отметив, что наша страна поддерживает региональную мирную повестку дня, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что после окончания конфликта и полного восстановления Азербайджаном своего суверенитета возникли исторические возможности для установления мира, и США с учетом новых реалий также могут внести свой вклад в этот процесс.

Известно, что в регионе Южного Кавказа появились новые реалии, и США теперь принимают их. Высокопоставленный чиновник Соединенных Штатов, посетивший Баку, также отметил важность взгляда на будущее в американо-азербайджанских отношениях.

Джеймс О'Брайен подчеркнул, что его страна поддерживает мирную повестку дня в регионе, нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, переговоры по мирному договору, довел до внимания в этом контексте, что США готовы к продолжению переговоров в Вашингтоне.

На встрече была отмечена необходимость продолжения экономического сотрудничества в различных областях. Президент Ильхам Алиев отметил, что между Азербайджаном и США осуществляется успешное сотрудничество, в том числе, в энергетической сфере.

Помощник Блинке, в свою очередь, коснулся роли США в поставке энергоресурсов Азербайджана на мировые рынки, подчеркнув, что США поддерживают продолжение обсуждений по развитию концепции Транскаспийского транспортного коридора, а также открытию коммуникаций между Арменией и Азербайджаном.

На встрече восстановление взаимных визитов было расценено как позитивный шаг для продвижения двусторонних отношений.

Совсем недавно после антитеррористических мероприятий 19-20 сентября в отношениях Азербайджана и США возникло определенное недопонимание. Тогда официальный Баку высказал свою принципиальную позицию о том, что выстраивать отношения с Азербайджаном в таком стиле не стоит. 27 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и попросил дать разрешение на визит его помощника Джеймса О'Брайена в Баку в декабре с целью нормализации отношений между двумя странами. Президент Алиев согласился при условии, что после этого визита будет снят необоснованный запрет на визиты высокопоставленных официальных лиц Азербайджана в США. Госсекретарь Блинкен принял это условие.

Отметим, что визит официальных лиц Азербайджана в США также возобновляется, что очень важно для продолжения двусторонних отношений в позитивном русле. С возобновлением визитов американо-азербайджанские отношения возвращаются на прежний уровень.

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