Посол: Отношения между Азербайджаном и Индонезией прошли все испытания

Отношения между Азербайджаном и Индонезией прошли все испытания и продолжают расти.

Как сообщает Report, об этом на официальном приеме по случаю 74-й годовщины независимости своей страны заявил посол Индонезии в Азербайджане Хуснан бей Фанани.

"Мы можем преодолеть все сложности существующими крепкими двусторонними связями. Отношения между Азербайджаном и Индонезией прошли все испытания и продолжают расти. За последние 5 лет было совершено много двусторонних визитов высокого уровня, включая и представителей законодательной власти", - сказал он.

Он также отметил, что Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева продолжит процветать и развиваться: "Азербайджан всегда славился традициями мультикультурализма и многообразия".

Посол также напомнил, что в этом году Азербайджан и Индонезия отмечают 27-летие уствновления дипломатических связей.