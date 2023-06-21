О нас

Президент Словении: Мы должны еще больше развивать отношения с Азербайджаном

Президент Словении: Мы должны еще больше развивать отношения с Азербайджаном "Отношения между Азербайджаном и Словенией должны еще больше развиваться".
Внешняя политика
21 июня 2023 г. 18:18
Президент Словении: Мы должны еще больше развивать отношения с Азербайджаном

"Отношения между Азербайджаном и Словенией должны еще больше развиваться".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар во время выступления на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По ее словам, Словения довольна отношениями со странами-членами Европейского союза: "Но Словения должна развивать отношения и с другими странами. Отношения между Азербайджаном и Словенией должны быть расширены. Эти двусторонние отношения могут принести большой успех обеим странам".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Natasa Pirc Musar: Relations between Azerbaijan and Slovenia should be further developed
Версия на азербайджанском языке Sloveniya Prezidenti: "Azərbaycanla münasibətləri daha da inkişaf etdirməliyik"

Самое важное

МВД о событиях в Гедабеке: Распространяемые в соцсетях кадры не отражают другие аспекты незаконных действий
МВД о событиях в Гедабеке: Распространяемые в соцсетях кадры не отражают другие аспекты незаконных действий
21 июня 2023 г. 12:44
Назначен новый заместитель премьер-министра Нахчывана
ФотоНазначен новый заместитель премьер-министра Нахчывана
20 июня 2023 г. 17:11
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств, не включенных в госреестр
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств, не включенных в госреестр
20 июня 2023 г. 12:31
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств по ценам выше регулируемых
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств по ценам выше регулируемых
20 июня 2023 г. 12:28
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
19 июня 2023 г. 13:14
В Агдаме обнаружено массовое захоронение
ФотоВ Агдаме обнаружено массовое захоронение
19 июня 2023 г. 11:58
Президент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
17 июня 2023 г. 17:55
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
17 июня 2023 г. 17:32
Президент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО Авто Лизинг Азербайджан
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО "Авто Лизинг Азербайджан"
17 июня 2023 г. 16:15
Состоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
17 июня 2023 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi