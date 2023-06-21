Президент Словении: Мы должны еще больше развивать отношения с Азербайджаном

"Отношения между Азербайджаном и Словенией должны еще больше развиваться".

"Отношения между Азербайджаном и Словенией должны еще больше развиваться".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар во время выступления на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По ее словам, Словения довольна отношениями со странами-членами Европейского союза: "Но Словения должна развивать отношения и с другими странами. Отношения между Азербайджаном и Словенией должны быть расширены. Эти двусторонние отношения могут принести большой успех обеим странам".