Президент: Отношения между Азербайджаном и Сербией построены на крепкой дружбе и взаимопонимании

Отношения между Азербайджаном и Сербией построены на крепкой дружбе, взаимном доверии и взаимопонимании.

Отношения между Азербайджаном и Сербией построены на крепкой дружбе, взаимном доверии и взаимопонимании.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Сербии Александру Вучичу.

"Наши тесные межгосударственные связи и сотрудничество, которое день ото дня обогащается новым содержанием, вызывают большое удовлетворение.

Высокий уровень наших политических связей, многочисленные взаимные визиты, подписанные документы, реализованные совместные проекты сегодня играют важную роль в расширении наших отношений и углублении взаимодействия. Наши страны успешно сотрудничают как в двусторонней плоскости, так и в рамках международных организаций", - говорится в послании.