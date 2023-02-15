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Президент: Отношения между Азербайджаном и Сербией построены на крепкой дружбе и взаимопонимании

Президент: Отношения между Азербайджаном и Сербией построены на крепкой дружбе и взаимопонимании Отношения между Азербайджаном и Сербией построены на крепкой дружбе, взаимном доверии и взаимопонимании.
Внешняя политика
15 февраля 2023 г. 11:49
Президент: Отношения между Азербайджаном и Сербией построены на крепкой дружбе и взаимопонимании

Отношения между Азербайджаном и Сербией построены на крепкой дружбе, взаимном доверии и взаимопонимании.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Сербии Александру Вучичу.

"Наши тесные межгосударственные связи и сотрудничество, которое день ото дня обогащается новым содержанием, вызывают большое удовлетворение.

Высокий уровень наших политических связей, многочисленные взаимные визиты, подписанные документы, реализованные совместные проекты сегодня играют важную роль в расширении наших отношений и углублении взаимодействия. Наши страны успешно сотрудничают как в двусторонней плоскости, так и в рамках международных организаций", - говорится в послании.

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Версия на английском языке President: ‘Azerbaijan-Serbia relations are built on strong friendship, mutual trust, and understanding’ 
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan-Serbiya münasibətləri möhkəm dostluq, qarşılıqlı etimad və anlaşma üzərində qurulub"

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