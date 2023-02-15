Президент: Отношения между Азербайджаном и Сербией построены на крепкой дружбе и взаимопонимании

Отношения между Азербайджаном и Сербией построены на крепкой дружбе, взаимном доверии и взаимопонимании.
Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Сербии Александру Вучичу.
"Наши тесные межгосударственные связи и сотрудничество, которое день ото дня обогащается новым содержанием, вызывают большое удовлетворение.
Высокий уровень наших политических связей, многочисленные взаимные визиты, подписанные документы, реализованные совместные проекты сегодня играют важную роль в расширении наших отношений и углублении взаимодействия. Наши страны успешно сотрудничают как в двусторонней плоскости, так и в рамках международных организаций", - говорится в послании.