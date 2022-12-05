Лавров: Отношения между Азербайджаном и Россией продолжают поступательно развиваться

Отношения между Азербайджаном и Россией продолжают поступательно развиваться

Отношения между Азербайджаном и Россией продолжают поступательно развиваться.

Как передает Report, об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве.

Глава российского внешнеполитического ведомства позитивно оценил сегодняшнюю встречу с Д. Байрамовым.

Лавров отметил, что на развитие двусторонних связей влияют в том числе отношения на высшем уровне. Так, по его словам, в этом году президенты Азербайджана и России встречались шесть раз.