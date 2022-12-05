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Лавров: Отношения между Азербайджаном и Россией продолжают поступательно развиваться

Лавров: Отношения между Азербайджаном и Россией продолжают поступательно развиваться Отношения между Азербайджаном и Россией продолжают поступательно развиваться
Внешняя политика
5 декабря 2022 г. 15:09
Лавров: Отношения между Азербайджаном и Россией продолжают поступательно развиваться

Отношения между Азербайджаном и Россией продолжают поступательно развиваться.

Как передает Report, об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве.

Глава российского внешнеполитического ведомства позитивно оценил сегодняшнюю встречу с Д. Байрамовым.

Лавров отметил, что на развитие двусторонних связей влияют в том числе отношения на высшем уровне. Так, по его словам, в этом году президенты Азербайджана и России встречались шесть раз.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlər yüksələn xətt üzrə inkişaf edir”
Версия на английском языке Lavrov: Relations between Azerbaijan and Russia continue to develop steadily

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