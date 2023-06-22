Премьер-министр: Отношения между Азербайджаном и Казахстаном носят характер стратегического партнерства

Отношения между Азербайджаном и Казахстаном носят характер стратегического партнерства.

Отношения между Азербайджаном и Казахстаном носят характер стратегического партнерства.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил 22 июня на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Алихан Смаилов подчеркнул, что взаимодействие двух стран является показателем их отношений, основанных на стратегическом партнерстве.

Премьер-министр Казахстана выразил признательность за поддержку, оказываемую президентом Азербайджана укреплению сотрудничества в различных сферах.