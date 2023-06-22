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Премьер-министр: Отношения между Азербайджаном и Казахстаном носят характер стратегического партнерства

Премьер-министр: Отношения между Азербайджаном и Казахстаном носят характер стратегического партнерства Отношения между Азербайджаном и Казахстаном носят характер стратегического партнерства.
Внешняя политика
22 июня 2023 г. 14:36
Премьер-министр: Отношения между Азербайджаном и Казахстаном носят характер стратегического партнерства

Отношения между Азербайджаном и Казахстаном носят характер стратегического партнерства.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил 22 июня на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Алихан Смаилов подчеркнул, что взаимодействие двух стран является показателем их отношений, основанных на стратегическом партнерстве.

Премьер-министр Казахстана выразил признательность за поддержку, оказываемую президентом Азербайджана укреплению сотрудничества в различных сферах.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Azərbaycanla Qazaxıstan arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır"

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