Глава МИД: Отношения между Азербайджаном и Италией - близкие и стратегические

Отношения между Азербайджаном и Италией очень близкие и стратегические.

Отношения между Азербайджаном и Италией очень близкие и стратегические.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Д. Байрамов отметил, что в этом году Азербайджан и Италия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и нынешний визит Луиджи Ди Майо в Баку очень важен.

Глава МИД напомнил, что в 2018 году состоялся визит президента Италии в Азербайджан, а в ходе визита президента Ильхама Алиева в Италию в феврале 2020 года была подписана "Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства". Этот документ предполагает проведение Стратегического диалога между МИД двух стран.

И первое заседание Стратегического диалога Азербайджан- Италия состоялось сегодня в Баку, по его итогам был подписан протокол.