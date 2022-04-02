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Глава МИД: Отношения между Азербайджаном и Италией - близкие и стратегические

Глава МИД: Отношения между Азербайджаном и Италией - близкие и стратегические Отношения между Азербайджаном и Италией очень близкие и стратегические.
Внешняя политика
2 апреля 2022 г. 13:13
Глава МИД: Отношения между Азербайджаном и Италией - близкие и стратегические
Джейхун Байрамов

Отношения между Азербайджаном и Италией очень близкие и стратегические.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Д. Байрамов отметил, что в этом году Азербайджан и Италия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и нынешний визит Луиджи Ди Майо в Баку очень важен.

Глава МИД напомнил, что в 2018 году состоялся визит президента Италии в Азербайджан, а в ходе визита президента Ильхама Алиева в Италию в феврале 2020 года была подписана "Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства". Этот документ предполагает проведение Стратегического диалога между МИД двух стран.

И первое заседание Стратегического диалога Азербайджан- Италия состоялось сегодня в Баку, по его итогам был подписан протокол.

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Версия на английском языке Foreign Minister: Relations between Azerbaijan and Italy are close and strategic
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Azərbaycanla İtaliya arasında əlaqələr sıx və strateji xarakter daşıyır”

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