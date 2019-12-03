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Мамедъяров: Отношения Баку и Москвы - успешный пример стратегического сотрудничества

Отношения Баку и Москвы - успешный пример сотрудничества
Эльмар Мамедъяров: Между Баку и Москвой существует большая и солидная правовая база, двусторонние отношения носят стратегический характер
© Report / Firi Salim

Между Баку и Москвой существует большая и серьезная правовая база, двусторонние отношения носят стратегический характер.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Баку.

"В целом могу сказать, что был обсужден весь спектр вопросов. Наши отношения являются успешным примером, если не сказать образцовым, стратегического сотрудничества", - заявил Э.Мамедъяров.

По его словам, стороны подписали План консультаций внешнеполитических ведомств России и Азербайджана на 2020 год.

Он указал, что товарооборот между странами растет: "На данный момент он составляет 2,5 млрд. долларов США и к концу года может достигнуть 3 млрд. долларов", - сказал Э.Мамедъяров

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