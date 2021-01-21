Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и Туркменистана имеют очень позитивную динамику

"Сегодняшнее подписание открывает новую страницу в освоении углеводородных ресурсов Каспия"

Отношения между Азербайджаном и Туркменистаном в последние годы имеют очень позитивную динамику.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в формате видеоконференции в связи с подписанием между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана Меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" на Каспии.

"Достаточно посмотреть на хронологию взаимных визитов на высшем уровне: за последние 3 года состоялось пять визитов президентов Азербайджана и Туркменистана, взаимных визитов. И в рамках этих визитов было подписано более 50 документов. Для сравнения скажу, что за всю историю наших взаимоотношений было подписано более 100 документов, из которых половина подписаны за три года.

И самое отрадное заключаются в том что они все выполняются", - подчеркнул президент.

"Сегодняшнее подписание открывает новую страницу в освоении углеводородных ресурсов Каспия. Этот проект будет способствовать укреплению энергетической безопасности наших стран, а также наших соседей. Этот проект открывает большие экспортные возможности, тем самым способствуя росту благосостояния наших народов", - заявил президент Ильхам Алиев,

По словам президента, Азербайджан и Туркменистан также активно поддерживают друг друга в международных структурах.