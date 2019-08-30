Посол Турции: Отмена визового режима послужит развитию связей между нашими народами

Посол Турции в нашей стране Эркан Озорал выразил отношение к отмене Азербайджаном визового режима для граждан Турции.

Как сообщает Report, в заявлении журналистам дипломат подчеркнул, что отмена визового режима между двумя странами является проявлением братских отношений.

"Отмена визового режима между Турцией и Азербайджаном будет способствовать развитию экономических и социальных связей между нашими народами. Упростится въезд и выезд между двумя странами. Правда, процесс выдачи виз до сих пор был легким. Как "Одна нация - два государства", связи между нашими странами станут еще более тесными. Это решение также даст толчок развитию туризма и положительно скажется на деятельности бизнесменов. Все это произойдет 1 сентября", - отметил он.