В Баку отметили 68-ю годовщину независимости Судана

В посольстве Судана в Азербайджане 30 декабря было организовано мероприятие в связи с 68-й годовщиной независимости африканской страны.

В посольстве Судана в Азербайджане 30 декабря было организовано мероприятие в связи с 68-й годовщиной независимости африканской страны.

Об этом Report сообщили в дипмиссии.

В мероприятии приняли участие члены суданской общины, проживающие в Азербайджане, и члены их семей.

Говоря о важности Дня независимости, временный поверенный в делах посольства Мустафа Абдель Халим, заявил, что Судан является одной из первых стран на африканском континенте, получивших независимость: "Мы также поддержали освободительные движения в других странах, которые стремились обрести свою независимость и свободу".

М.Халим, говоря об азербайджано-суданских отношениях, отметил, что африканская страна была одной из первых, признавших независимость Азербайджана, и напомнил, что посольство Судана было открыто в Баку в феврале 1993 года.