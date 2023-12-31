О нас

В Баку отметили 68-ю годовщину независимости Судана

В Баку отметили 68-ю годовщину независимости Судана В посольстве Судана в Азербайджане 30 декабря было организовано мероприятие в связи с 68-й годовщиной независимости африканской страны.
Внешняя политика
31 декабря 2023 г. 14:29
В Баку отметили 68-ю годовщину независимости Судана

В посольстве Судана в Азербайджане 30 декабря было организовано мероприятие в связи с 68-й годовщиной независимости африканской страны.

Об этом Report сообщили в дипмиссии.

В мероприятии приняли участие члены суданской общины, проживающие в Азербайджане, и члены их семей.

Говоря о важности Дня независимости, временный поверенный в делах посольства Мустафа Абдель Халим, заявил, что Судан является одной из первых стран на африканском континенте, получивших независимость: "Мы также поддержали освободительные движения в других странах, которые стремились обрести свою независимость и свободу".

М.Халим, говоря об азербайджано-суданских отношениях, отметил, что африканская страна была одной из первых, признавших независимость Азербайджана, и напомнил, что посольство Судана было открыто в Баку в феврале 1993 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda Sudanın müstəqilliyinin 68-ci ildönümünü qeyd olunub

Самое читаемое

В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
24 декабря 2023 г. 17:59
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
30 декабря 2023 г. 10:15
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
31 декабря 2023 г. 07:52
Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку
Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку
25 декабря 2023 г. 09:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi