Отложено избрание нового содокладчика ПАСЕ по Азербайджану

Париж. 23 мая. REPORT.AZ/ "Избрание нового содокладчика ПАСЕ по Азербайджану отложено до июня этого года".

Об этом западноевропейскому бюро Report заявил содокладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Азербайджану (ПАСЕ) Стефан Шеннак.

По его словам, выборы пройдут в июне этого года в Страсбурге: "Пока нет кандидата на эту должность".

Отметим, что ПАСЕ отстранил от должности содокладчика по Азербайджану Цезаря Флорина Преда. Избрание нового содокладчика планировалось на закрытом заседании Совета Европы 29 мая в Париже. Причина переноса выборов связана с тем, что кандидат на эту должность еще не определен.