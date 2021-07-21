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Открытие "Зангезурского коридора" жизненно важно для Армении

Открытие "Зангезурского коридора" жизненно важно для Армении Встреча президента Ильхама Алиева с его российским коллегой Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в Россию прошла очень продуктивно. На встрече состоялся обмен мнениями по широкому спектру двусторонних отношений, региональных вопросов.
Внешняя политика
21 июля 2021 г. 16:30
Открытие Зангезурского коридора жизненно важно для Армении

Встреча президента Ильхама Алиева с его российским коллегой Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в Россию прошла очень продуктивно. На встрече состоялся обмен мнениями по широкому спектру двусторонних отношений, региональных вопросов.

Об этом Report рассказал член комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, политолог Эльман Насиров.

По его словам, на встрече были затронуты текущее состояние и перспективы экономических отношений двух стран, борьба с пандемией и вопросы сотрудничества: “Одной из обсуждаемых тем в повестке визита стали поствоенные реалии и единая позиция сторон в этом контексте. Президенты Азербайджана и России вновь выступили с единой позицией в отношении поствоенного периода. На встрече были выдвинуты идеи по формированию в регионе атмосферы сотрудничества, а также налаживанию сотрудничества между Арменией и Азербайджаном и восстановлению коммуникаций”.

Э.Насиров отметил, что в вопросе открытия "Зангезурского коридора" обе стороны придерживаются единой позиции: “Естественно, в этом вопросе нас поддерживают не только Россия, но и Иран, Турция и Грузия. В такой ситуации все зависит от поведения Армении. Потому что для самой Армении жизненно важно открытие "Зангезурского коридора". Это означает ее выход из блокады, а также открытие железнодорожных и автомобильных линий с Ираном и Россией через территорию Азербайджана. Это стало для Армении важным вопросом. Считаю, что одним из вопросов, выдвинутых азербайджанской стороной в процессе переговоров, является вопрос подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что мы готовы подписать мирный договор. Но мы не видим со стороны Армении позитивных шагов в этом направлении”.

"Президент России на встрече указал на важность готовности обеих сторон к компромиссу после войны. Азербайджан может пойти на уступки в одном вопросе. Наша страна, исходя из принципов гуманизма, несколько раз передавала стране армянских диверсантов. Азербайджан может предпринять очередные шаги в этом направлении. То есть все зависит от дальнейшего поведения Армении. Владимир Путин отметил, что азербайджанская сторона готова к сотрудничеству, и противоположная сторона должна предпринять аналогичные шаги. В этом контексте документы от 10 ноября и 11 января должны быть исполнены в полном объеме”, - подчеркнул депутат.

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Версия на английском языке Opening of Zangezur Corridor vital for Armenia
Версия на азербайджанском языке "Zəngəzur dəhlizi"nin açılması Ermənistana hava-su kimi lazımdır" - RƏY

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