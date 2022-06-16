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Ильхам Алиев: Открытие  Зангезурского коридора – фундаментальный элемент для мира в регионе

Ильхам Алиев: Открытие  Зангезурского коридора – фундаментальный элемент для мира в регионе Скорейшее открытие Зангезурского коридора – один из фундаментальных элементов для будущего мира в регионе.
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 10:38
Ильхам Алиев: Открытие  Зангезурского коридора – фундаментальный элемент для мира в регионе

Скорейшее открытие Зангезурского коридора – один из фундаментальных элементов для будущего мира в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IX Глобального Бакинского форума.

"Если нам не дадут этот допуск, то будет сложно говорить о мире, и все усилия Азербайджана, направленные на установление нормального сосуществования и соседских отношений с Арменией потерпят неудачу", - заявил глава государства.

Он отметил, что у Азербайджана есть право требовать открытия Зангезурского коридора, поскольку Армения подписала соответствующее заявление.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: “The opening of the Zangazur corridor is a fundamental element of peace in the region”
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Zəngəzur dəhlizinin açılması regionda sülhün fundamental elementidir”

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