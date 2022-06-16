Ильхам Алиев: Открытие Зангезурского коридора – фундаментальный элемент для мира в регионе

Скорейшее открытие Зангезурского коридора – один из фундаментальных элементов для будущего мира в регионе.

Скорейшее открытие Зангезурского коридора – один из фундаментальных элементов для будущего мира в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IX Глобального Бакинского форума.

"Если нам не дадут этот допуск, то будет сложно говорить о мире, и все усилия Азербайджана, направленные на установление нормального сосуществования и соседских отношений с Арменией потерпят неудачу", - заявил глава государства.

Он отметил, что у Азербайджана есть право требовать открытия Зангезурского коридора, поскольку Армения подписала соответствующее заявление.