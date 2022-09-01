Маттарелла: Открытие нового здания посольства - пример дружественных отношений Италии и Азербайджана

Открытие нового здания посольства является хорошим примером дружественных отношений Италии и Азербайджана.

Открытие нового здания посольства является хорошим примером дружественных отношений Италии и Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом президент Италии Серджо Маттарелла заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 1 сентября.

"В этом году мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений между нашими странами. Сегодня утром вы открыли новое здание посольства Азербайджана. Это важный пример дружественных отношений между Италией и Азербайджаном", - заявил Маттарелла.

"После визита в 2020 году, который показал стратегическую важность наших отношений, я очень рад и имею честь снова приветствовать вас здесь, в Квиринальском дворце. Еще раз добро пожаловать, господин Президент", - заявил президент Италии.