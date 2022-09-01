О нас

Маттарелла: Открытие нового здания посольства - пример дружественных отношений Италии и Азербайджана

Маттарелла: Открытие нового здания посольства - пример дружественных отношений Италии и Азербайджана Открытие нового здания посольства является хорошим примером дружественных отношений Италии и Азербайджана.
Внешняя политика
1 сентября 2022 г. 17:45
Маттарелла: Открытие нового здания посольства - пример дружественных отношений Италии и Азербайджана

Открытие нового здания посольства является хорошим примером дружественных отношений Италии и Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом президент Италии Серджо Маттарелла заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 1 сентября.

"В этом году мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений между нашими странами. Сегодня утром вы открыли новое здание посольства Азербайджана. Это важный пример дружественных отношений между Италией и Азербайджаном", - заявил Маттарелла.

"После визита в 2020 году, который показал стратегическую важность наших отношений, я очень рад и имею честь снова приветствовать вас здесь, в Квиринальском дворце. Еще раз добро пожаловать, господин Президент", - заявил президент Италии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Sergio Mattarella: Opening of the new embassy building - important example of friendly relations between Italy and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Sercio Mattarella: "Səfirliyin yeni binasının açılması İtaliya ilə Azərbaycan arasında dostluq əlaqələrinin mühüm nümunəsidir"

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Совета министров Италии
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Совета министров Италии
1 сентября 2022 г. 17:45
Ильхам Алиев: В посольстве Азербайджана в Италии будет функционировать Центр азербайджанской культуры
Ильхам Алиев: В посольстве Азербайджана в Италии будет функционировать Центр азербайджанской культуры
1 сентября 2022 г. 17:43
Боррель поприветствовал проведение трехсторонней встречи в Брюсселе
Боррель поприветствовал проведение трехсторонней встречи в Брюсселе
1 сентября 2022 г. 17:09
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой
1 сентября 2022 г. 17:02
Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой живописи “Мой Азербайджан” в Италии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой живописи “Мой Азербайджан” в Италии
1 сентября 2022 г. 16:36
Послы Турции и Пакистана в Азербайджане провели встречу
Послы Турции и Пакистана в Азербайджане провели встречу
1 сентября 2022 г. 16:32
Эксперт: Несмотря на агрессию Армении, Азербайджан всегда был сторонником нормализации отношений
Эксперт: Несмотря на агрессию Армении, Азербайджан всегда был сторонником нормализации отношений
1 сентября 2022 г. 16:30
Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
1 сентября 2022 г. 16:22
В Риме состоялась церемония обмена документами по Итальянско-азербайджанскому университету
ФотоВ Риме состоялась церемония обмена документами по Итальянско-азербайджанскому университету
1 сентября 2022 г. 15:12
Президент: Уверен, что Итальянско-азербайджанский университет станет центром итальянско-азербайджанской дружбы
Президент: Уверен, что Итальянско-азербайджанский университет станет центром итальянско-азербайджанской дружбы
1 сентября 2022 г. 14:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi