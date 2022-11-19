Эксперт: Открытие дипмиссии в Палестине говорит о стремлении Азербайджана к расширению сотрудничества

Начало дипломатических отношений с Палестиной и проявление уважения к другим мусульманским государствам являются четким отражением дальновидной политики президента Ильхама Алиева

Решение об открытии представительского офиса в Палестине отражает стремление Азербайджана к расширению регионального сотрудничества и мирным инициативам.

Об этом Report заявил аналитик по международным отношениям Халид Таймур Акрам.

По его словам, данное решение является проявлением уважения к другим мусульманским государствам и четким отражением дальновидной политики президента Ильхама Алиева.

“Он всегда выступал за мир и совместное развитие наряду с укреплением связей с другими странами. Я считаю, что установление прочных отношений с Палестиной является важным шагом в укреплении солидарности среди всех мусульманских стран. Мы твердо поддерживаем этот акт дружбы и сотрудничества”, - сказал Халид Таймур Акрам.

По его словам, все мусульманские страны приветствуют этот шаг.

Напомним, накануне парламент Азербайджана дал согласие на открытие представительского офиса в Палестине.