Американские центры откроются в Шеки и Лянкяране

Подписан Меморандум о взаимопонимании по поводу открытия 2 американских центров в Шеки и Лянкяране.

В Баку подписаны Меморандумы о взаимопонимании по поводу открытия двух американских центров в Шеки и Лянкяране.

Как передает Report, на церемонии подписания посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер отметил, что подписанные меморандумы дадут возможность открыть американские центры еще в двух городах. Таким образом, общее количество их достигнет шести. По его словам, в этих центрах предоставят возможность продолжить образование, узнать больше о США, улучшить английский язык.

"Я не могу дождаться того момента, когда поеду в Шеки и Лянкарань, чтобы перерезать ленту при открытии центров", - заявил дипломат, также поблагодарив всех, кто содействовал подписанию меморандумов.

Бакинский американский центр действует в соответствии со специальным соглашением между Посольством США и Азербайджанским Университетом Языков, подписанным в 2007 году.

В 2017 году Бакинский Американский Центр получил Золотой статус за свою деятельность среди американских центров по всему миру.

Американский центр также действует в таких городах Азербайджана как Гянджа, Хачмаз, Сальян и Кюрдемир.