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ПА Евронест отклонила семь резолюций Армении относительно Лачынской дороги

ПА Евронест отклонила семь резолюций Армении относительно Лачынской дороги Парламентская ассамблея Евронест отклонила 7 резолюций Армении по Лачынской дороге.
Внешняя политика
22 февраля 2023 г. 15:37
ПА Евронест отклонила семь резолюций Армении относительно Лачынской дороги

Парламентская ассамблея Евронест отклонила 7 резолюций Армении по Лачынской дороге.

Как сообщает Report, в столице Молдовы Кишиневе завершилась 10-я сессия Парламентской ассамблеи Евронест.

В сессии приняла участие делегация Милли Меджлиса.

В итоговый документ 10-й сессии делегацией Армении было предложено внести 12 поправок. Поправки включали такие вопросы, как ”Открытие Лачынского коридора“, ”Снятие блокады Нагорного Карабаха“, ”Вывод Азербайджанской Армии с территории Армении", "Активизация Минской группы ОБСЕ". В результате усилий азербайджанской делегации как в рамках двусторонних встреч, так и аргументов, приведенных в ходе выступлений на комитетах и пленарных заседаниях, все проекты армянской делегации были отклонены представителями Ассамблеи.

В состав азербайджанской делегации на сессии ПА "Евронест" вошли 6 депутатов во главе с Таиром Миркишили.

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Версия на английском языке Euronest rejects Armenia's resolutions over Lachin road
Версия на азербайджанском языке Avronest PA Ermənistanın Laçın yolu ilə bağlı qətnamələrini rədd edib

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