ПА Евронест отклонила семь резолюций Армении относительно Лачынской дороги

Парламентская ассамблея Евронест отклонила 7 резолюций Армении по Лачынской дороге.

Парламентская ассамблея Евронест отклонила 7 резолюций Армении по Лачынской дороге.

Как сообщает Report, в столице Молдовы Кишиневе завершилась 10-я сессия Парламентской ассамблеи Евронест.

В сессии приняла участие делегация Милли Меджлиса.

В итоговый документ 10-й сессии делегацией Армении было предложено внести 12 поправок. Поправки включали такие вопросы, как ”Открытие Лачынского коридора“, ”Снятие блокады Нагорного Карабаха“, ”Вывод Азербайджанской Армии с территории Армении", "Активизация Минской группы ОБСЕ". В результате усилий азербайджанской делегации как в рамках двусторонних встреч, так и аргументов, приведенных в ходе выступлений на комитетах и пленарных заседаниях, все проекты армянской делегации были отклонены представителями Ассамблеи.

В состав азербайджанской делегации на сессии ПА "Евронест" вошли 6 депутатов во главе с Таиром Миркишили.