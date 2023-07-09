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ОТГ: Желаем дальнейших успехов азербайджанским дипломатам

ОТГ: Желаем дальнейших успехов азербайджанским дипломатам Организация тюркских государств (ОТГ) поздравила Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики и всех сотрудников дипломатических миссий с профессиональным праздником.
Внешняя политика
9 июля 2023 г. 14:29
ОТГ: Желаем дальнейших успехов азербайджанским дипломатам

Организация тюркских государств (ОТГ) поздравила Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики и всех сотрудников дипломатических миссий с профессиональным праздником.

Как передает Report, об этом сообщили в Twitter-аккаунте ОТГ.

"Мы искренне поздравляем всех сотрудников дипломатической службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики и дипломатических миссий и желаем им дальнейших успехов", - говорится в праздничном поздравлении международной организации.

Отметим, что 9 июля является профессиональным праздником сотрудников дипломатических служб. Прошло 104 года со дня создания Министерства иностранных дел.

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Версия на азербайджанском языке TDT: “Azərbaycan diplomatlarının uğurlarının davamlı olmasını arzulayırıq”

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