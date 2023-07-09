ОТГ: Желаем дальнейших успехов азербайджанским дипломатам

Организация тюркских государств (ОТГ) поздравила Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики и всех сотрудников дипломатических миссий с профессиональным праздником.

Организация тюркских государств (ОТГ) поздравила Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики и всех сотрудников дипломатических миссий с профессиональным праздником.

Как передает Report, об этом сообщили в Twitter-аккаунте ОТГ.

"Мы искренне поздравляем всех сотрудников дипломатической службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики и дипломатических миссий и желаем им дальнейших успехов", - говорится в праздничном поздравлении международной организации.

Отметим, что 9 июля является профессиональным праздником сотрудников дипломатических служб. Прошло 104 года со дня создания Министерства иностранных дел.