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ОТГ выразила соболезнования в связи с землетрясением в Турции

ОТГ выразила соболезнования в связи с землетрясением в Турции "С большой печалью услышали известия о человеческих жертвах и нанесенном ущербе в результате землетрясения мощностью 7,4 балла, произошедшего в турецком городе Кахраманмараш и ощущавшегося на обширной территории".
Внешняя политика
6 февраля 2023 г. 10:27
ОТГ выразила соболезнования в связи с землетрясением в Турции

"С большой печалью услышали известия о человеческих жертвах и нанесенном ущербе в результате землетрясения мощностью 7,4 балла, произошедшего в турецком городе Кахраманмараш и ощущавшегося на обширной территории".

Как передает анкарское бюро Report, об этом говорится в публикации генсека Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева в Twitter.

"Организация тюркских государств находится рядом с правительством и братским народом Турции в эти сложные дни", - написал генсек, выразив соболезнования семьям погибших и пожелав исцеления раненым.

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Версия на английском языке OTS expresses condolences to Turkiye 
Версия на азербайджанском языке TDT Türkiyədə baş verən zəlzələ ilə əlaqədar başsağlığı verib 

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