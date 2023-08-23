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ОТГ проведет мультимодальный транспортно-логистический форум в Стамбуле

ОТГ проведет мультимодальный транспортно-логистический форум в Стамбуле Организация тюркских государств (ОТГ) проведет мультимодальный транспортно-логистический форум в Стамбуле в следующем месяце.
Внешняя политика
23 августа 2023 г. 20:22
ОТГ проведет мультимодальный транспортно-логистический форум в Стамбуле

Организация тюркских государств (ОТГ) проведет мультимодальный транспортно-логистический форум в Стамбуле в следующем месяце.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие состоится 13-14 сентября в Стамбуле.

В Генеральном секретариате ОТГ в Стамбуле заявили, что целью форума является предоставление платформы для конструктивных дискуссий, обмена информацией и совместных инициатив по развитию мультимодальных транспортных маршрутов.

Мероприятие направлено на развитие сотрудничества, укрепление партнерских отношений и повышение эффективности, устойчивости глобальных цепочек поставок, уделяя особое внимание развитию мультимодальных транспортных маршрутов через центральные и южные коридоры:

"Мы рады пригласить ведущие транспортные и логистические компании, коммерческие организации и соответствующие заинтересованные стороны из Турции принять участие в этом мероприятии. Присоединившись к этому важному мероприятию, вы откроете для себя новые возможности, обменяетесь идеями в этом секторе и внесете свой вклад в будущее транспорта”.

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Версия на азербайджанском языке TDT gələn ay İstanbulda Multimodal Nəqliyyat və Logistika Forumunu keçirəcək 

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