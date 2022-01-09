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ОТГ продолжит работу для развития, прогресса и укрепления экономики Кавказа

ОТГ продолжит работу для развития, прогресса и укрепления экономики Кавказа «Мы опечалены тем, что произошло в Казахстане. Очень желаем и ожидаем, что все вернется на круги, без дальнейших трудностей и препятствий. Наши молитвы и поддержка с казахстанским народом. Организация турецких государств (ОТГ) будет продолжать свою работу
Внешняя политика
9 января 2022 г. 09:23
ОТГ продолжит работу для развития, прогресса и укрепления экономики Кавказа

"Мы опечалены тем, что произошло в Казахстане. Очень желаем и ожидаем, что все вернется на круги, без дальнейших трудностей и препятствий. Наши молитвы и поддержка с казахстанским народом. Организация турецких государств (ОТГ) будет продолжать свою работу".

Как передает Report, об этом заявил председатель Совета старейшин Организацию тюркских государств и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым, говоря о протестах в Казахстане.

Он отметил, что ОТГ продолжит работу для развития, прогресса и укрепления экономики Кавказа и Центральной Азии.

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