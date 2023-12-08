ОТГ приветствует совместное заявление Азербайджана и Армении

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поприветствовал опубликованное накануне совместное заявление Азербайджана и Армении.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поприветствовал опубликованное накануне совместное заявление Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации.

"Совместное заявление является важным шагом на пути к обеспечению устойчивого мира в регионе", - сказал он.

Омуралиев отметил, что заявление внесет вклад в достижение прямого диалога между двумя странами, который приведет к мирному соглашению, основанному на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности двух стран.