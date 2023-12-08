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ОТГ приветствует совместное заявление Азербайджана и Армении

ОТГ приветствует совместное заявление Азербайджана и Армении Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поприветствовал опубликованное накануне совместное заявление Азербайджана и Армении.
Внешняя политика
8 декабря 2023 г. 17:53
ОТГ приветствует совместное заявление Азербайджана и Армении

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поприветствовал опубликованное накануне совместное заявление Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации.

"Совместное заявление является важным шагом на пути к обеспечению устойчивого мира в регионе", - сказал он.

Омуралиев отметил, что заявление внесет вклад в достижение прямого диалога между двумя странами, который приведет к мирному соглашению, основанному на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности двух стран.

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