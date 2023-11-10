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ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"

ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024" Организация тюркских государств (ОТГ) приняла предложение Азербайджана о выдвижении города Лянкяран в качестве кандидата на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024 года".
Внешняя политика
10 ноября 2023 г. 02:53
ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание Молодежной столицы Тюркского мира 2024

Организация тюркских государств (ОТГ) приняла предложение Азербайджана о выдвижении города Лянкяран в качестве кандидата на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024 года".

Как передает Report, об этом написал на своей странице в X (ранее Twitter) генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Он отметил, что вчера в поселке Басгал Исмаиллинского района Азербайджана состоялась встреча министров молодежи и спорта Организации тюркских государств.

На заседании были рассмотрены инициативы ОТГ, объявлен план действий на будущее и согласовано предложение о выдвижении города Лянкяран в качестве кандидата на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024 года".

Отметим, что вчера на открытии 7-го заседания министров молодежи и спорта Организации тюркских государств выступил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов. Он рассказал о последних инновациях и вкладе взаимодействия, осуществляемого в рамках сотрудничества тюркских государств, в сферу молодежи и спорта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTDT Lənkəranın “2024-cü il Türk Dünyasının Gənclik Paytaxtı”na namizədliyini qəbul edib

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