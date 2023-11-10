ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"

Организация тюркских государств (ОТГ) приняла предложение Азербайджана о выдвижении города Лянкяран в качестве кандидата на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024 года".

Организация тюркских государств (ОТГ) приняла предложение Азербайджана о выдвижении города Лянкяран в качестве кандидата на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024 года".

Как передает Report , об этом написал на своей странице в X (ранее Twitter) генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Он отметил, что вчера в поселке Басгал Исмаиллинского района Азербайджана состоялась встреча министров молодежи и спорта Организации тюркских государств.

На заседании были рассмотрены инициативы ОТГ, объявлен план действий на будущее и согласовано предложение о выдвижении города Лянкяран в качестве кандидата на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024 года".

Отметим, что вчера на открытии 7-го заседания министров молодежи и спорта Организации тюркских государств выступил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов. Он рассказал о последних инновациях и вкладе взаимодействия, осуществляемого в рамках сотрудничества тюркских государств, в сферу молодежи и спорта.