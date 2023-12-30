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Организация тюркских государств поздравила азербайджанский народ с Новым годом

Организация тюркских государств поздравила азербайджанский народ с Новым годом Поддержав суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, лидеры стран Организации тюркских государств (ОТГ) продемонстрировали не только региональную ответственность, но и приверженность справедливости и единству на международной арене
Внешняя политика
30 декабря 2023 г. 11:04
Организация тюркских государств поздравила азербайджанский народ с Новым годом

Поддержав суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, лидеры стран Организации тюркских государств (ОТГ) продемонстрировали не только региональную ответственность, но и приверженность справедливости и единству на международной арене.

Как сообщает Report, об этом говорится в новогоднем поздравлении генерального секретаря ОТГ Кубанычбека Омуралиева.

По его словам, встреча на саммите в Астане открыла новую и важную страницу в тюркском мире: "Тюркский мир продемонстрировал общую позицию по отношению к международным геополитическим процессам. Мы укрепили наше сотрудничество в рамках ОТГ и продолжаем расширять его примерно по 30 областям".

Генеральный секретарь также пожелал, чтобы 2024 год был более успешным и плодотворным для организации.

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Версия на английском языке OTS: 'Our leaders took a common stance toward global policies for the Turkic world'
Версия на азербайджанском языке TDT: “Türk dünyası beynəlxalq geosiyasi proseslərlə bağlı ortaq mövqe nümayiş etdirdi”

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