Организация тюркских государств поздравила азербайджанский народ с Новым годом

Поддержав суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, лидеры стран Организации тюркских государств (ОТГ) продемонстрировали не только региональную ответственность, но и приверженность справедливости и единству на международной арене

Поддержав суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, лидеры стран Организации тюркских государств (ОТГ) продемонстрировали не только региональную ответственность, но и приверженность справедливости и единству на международной арене.

Как сообщает Report, об этом говорится в новогоднем поздравлении генерального секретаря ОТГ Кубанычбека Омуралиева.

По его словам, встреча на саммите в Астане открыла новую и важную страницу в тюркском мире: "Тюркский мир продемонстрировал общую позицию по отношению к международным геополитическим процессам. Мы укрепили наше сотрудничество в рамках ОТГ и продолжаем расширять его примерно по 30 областям".

Генеральный секретарь также пожелал, чтобы 2024 год был более успешным и плодотворным для организации.