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ОТГ поделилась публикацией по случаю годовщины принятия Нахчыванской декларации

ОТГ поделилась публикацией по случаю годовщины принятия Нахчыванской декларации На официальной странице Организации тюркских государств (ОТГ) в социальной сети Х (ранее Twitter) размещена публикация по случаю годовщины принятой в 2009 году Нахчыванской декларации, которая является основополагающим документом объединения.
Внешняя политика
3 октября 2023 г. 01:07
ОТГ поделилась публикацией по случаю годовщины принятия Нахчыванской декларации

На официальной странице Организации тюркских государств (ОТГ) в социальной сети Х (ранее Twitter) размещена публикация по случаю годовщины принятой в 2009 году Нахчыванской декларации, которая является основополагающим документом объединения.

Как сообщает Report, в сообщении говорится:

"Поздравляем с 14-й годовщиной принятия Нахчыванской декларации, учредительного соглашения Организации тюркских государств, и с объявленным по этому случаю 3 октября - Днем сотрудничества тюркских государств! Вместе мы сильнее!".

Отметим, что Нахчыванская декларация была подписана Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией 3 октября 2009 года на IX саммите глав государств-участников тюркоязычных стран. Документом была заложена основа Тюркского совета.

30 апреля 2018 года Узбекистан официально стал полноправным членом Совета, в том же году статус государства-наблюдателя получила Венгрия. 12 ноября 2021 года на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в городе Стамбуле Тюркский Совет был переименован в Организацию Тюркских Государств.

На этом же саммите в члены ОТГ в статусе наблюдателя был принят Туркменистан.

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