Организация тюркских государств (ОТГ) осудила военную провокацию Армении на границе с Азербайджаном.
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В нем выражается серьезная озабоченность, а также осуждается военная провокация Вооруженных сил Армении вдоль государственной границы с Азербайджаном.
Организация подтверждает свою приверженность принципам и нормам международного права и напоминает о важности процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.
"ОТГ вновь заявляет о своей поддержке территориальной целостности Азербайджана и нерушимости его международно признанных границ, призывает Армению соблюдать действующие соглашения, достигнутые между двумя странами", - говорится в документе.
Секретариат выразило соболезнования семьям погибших, народу и правительству братского Азербайджана, желает скорейшего исцеления раненых.