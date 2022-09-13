ОТГ осудила военную провокацию Армении на границе с Азербайджаном

Организация тюркских государств (ОТГ) осудила военную провокацию Армении на границе с Азербайджаном.

Организация тюркских государств (ОТГ) осудила военную провокацию Армении на границе с Азербайджаном.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, распространенным секретариатом генсека Организации в связи с недавними столкновениями на азербайджано-армянской границе.

В нем выражается серьезная озабоченность, а также осуждается военная провокация Вооруженных сил Армении вдоль государственной границы с Азербайджаном.

Организация подтверждает свою приверженность принципам и нормам международного права и напоминает о важности процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

"ОТГ вновь заявляет о своей поддержке территориальной целостности Азербайджана и нерушимости его международно признанных границ, призывает Армению соблюдать действующие соглашения, достигнутые между двумя странами", - говорится в документе.

Секретариат выразило соболезнования семьям погибших, народу и правительству братского Азербайджана, желает скорейшего исцеления раненых.