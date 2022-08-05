ОТГ осудила нападение на посольство Азербайджана в Великобритании

Организация тюркских государств (ОТГ) осудила нападение на посольство Азербайджана в Великобритании.

Организация тюркских государств (ОТГ) осудила нападение на посольство Азербайджана в Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщается на странице ведомства в Twitter:

"Мы осуждаем варварское и неприемлемое нападение радикальной религиозной группы на посольство Азербайджана в Лондоне. Мы призываем к всестороннему расследованию этого бесчеловечного действия".

4 августа 2022 года посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подверглось нападению радикальной религиозной группы.

Войдя в здание посольства, члены группы, совершив акт вандализма, подняли религиозные флаги и стали выкрикивать на балконе здания радикальные религиозные лозунги. После вмешательства местной полиции члены группы были выведены из здания и задержаны.

Сотрудники посольства в результате инцидента не пострадали.