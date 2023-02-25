ОТГ опубликовала заявление по случаю годовщины Ходжалинского геноцида

17:19

Организация тюркских государств (ОТГ) опубликовала заявление по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, заявление подписал генеральный секретарь организации Кубанычбек Омуралиев.

В заявлении говорится:

"Исполняется 31 год со дня геноцида, совершенного вооруженными армянскими формированиями в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы против мирных азербайджанцев. В результате этого насилия было убито 613 человек, из них 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков, взято в заложники 1275 человек. Горькая память о Ходжалы до сих пор остается в сердцах наших азербайджанских братьев и сестер.

Организация тюркских государств с глубоким уважением чтит память жертв Ходжалинского геноцида, остается плечом к плечу с азербайджанским народом и правительством".