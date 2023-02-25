О нас

ОТГ опубликовала заявление по случаю годовщины Ходжалинского геноцида

ОТГ опубликовала заявление по случаю годовщины Ходжалинского геноцида 17:19
Внешняя политика
25 февраля 2023 г. 17:52
ОТГ опубликовала заявление по случаю годовщины Ходжалинского геноцида

Организация тюркских государств (ОТГ) опубликовала заявление по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, заявление подписал генеральный секретарь организации Кубанычбек Омуралиев.

В заявлении говорится:

"Исполняется 31 год со дня геноцида, совершенного вооруженными армянскими формированиями в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы против мирных азербайджанцев. В результате этого насилия было убито 613 человек, из них 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков, взято в заложники 1275 человек. Горькая память о Ходжалы до сих пор остается в сердцах наших азербайджанских братьев и сестер.

Организация тюркских государств с глубоким уважением чтит память жертв Ходжалинского геноцида, остается плечом к плечу с азербайджанским народом и правительством".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке OTS releases statement over anniversary of Khojaly Genocide
Версия на азербайджанском языке TDT Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30
Житель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
ФотоЖитель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
24 февраля 2023 г. 11:59
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
20 февраля 2023 г. 18:41
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
20 февраля 2023 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi