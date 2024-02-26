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ОТГ: Мы чтим память жертв Ходжалинской трагедии и еще раз подчеркиваем нашу поддержку Азербайджану

ОТГ: Мы чтим память жертв Ходжалинской трагедии и еще раз подчеркиваем нашу поддержку Азербайджану Мы чтим память погибших в Ходжалинской трагедии и еще раз подчеркиваем нашу постоянную поддержку братскому азербайджанскому народу и правительству Азербайджана.
Внешняя политика
26 февраля 2024 г. 01:51
ОТГ: Мы чтим память жертв Ходжалинской трагедии и еще раз подчеркиваем нашу поддержку Азербайджану

Мы чтим память погибших в Ходжалинской трагедии и еще раз подчеркиваем нашу постоянную поддержку братскому азербайджанскому народу и правительству Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Организации тюркских государств (ОТГ) в соцсети X в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

"Сегодня 32-я годовщина Ходжалинского геноцида - трагического события в истории Азербайджана. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении напали на мирных жителей азербайджанского города Ходжалы. Поскольку воспоминания об этом ужасающем событии продолжают тяжелым бременем лежать в наших сердцах, мы отдаем дань памяти жертвам и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку народу и правительству Азербайджана", - отмечается в публикации.

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Версия на азербайджанском языке TDT: Xocalı qurbanlarını ehtiramla yad edir, Azərbaycana dəstəyimizi vurğulayırıq

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