ОТГ: Мы чтим память жертв Ходжалинской трагедии и еще раз подчеркиваем нашу поддержку Азербайджану

Мы чтим память погибших в Ходжалинской трагедии и еще раз подчеркиваем нашу постоянную поддержку братскому азербайджанскому народу и правительству Азербайджана.

Мы чтим память погибших в Ходжалинской трагедии и еще раз подчеркиваем нашу постоянную поддержку братскому азербайджанскому народу и правительству Азербайджана.

Как передает Report , об этом говорится в публикации Организации тюркских государств (ОТГ) в соцсети X в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

"Сегодня 32-я годовщина Ходжалинского геноцида - трагического события в истории Азербайджана. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении напали на мирных жителей азербайджанского города Ходжалы. Поскольку воспоминания об этом ужасающем событии продолжают тяжелым бременем лежать в наших сердцах, мы отдаем дань памяти жертвам и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку народу и правительству Азербайджана", - отмечается в публикации.