ОТГ: Гейдар Алиев открыл широкие возможности для превращения Азербайджана в сильное государство

Гейдар Алиев – блестящий руководитель, открывший широкие возможности для превращения Азербайджана в сильное и современное государство.

Гейдар Алиев – блестящий руководитель, открывший широкие возможности для превращения Азербайджана в сильное и современное государство.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении генерального секретаря Организации Тюркских Государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева.

"Мы с глубоким уважением чтим светлую память общенационального лидера братского азербайджанского народа Гейдара Алиева сегодня - в день 100-летия со дня его рождения. Как известно, 2023 год объявлен в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева". Благодаря его патриотизму, мудрости и железной воле Азербайджан добился огромных успехов на пути политического, социально-экономического, научно-технического и культурного развития",- говорится в заявлении.

Также добавляется, что Гейдар Алиев является одним из архитекторов тюркского мира, внесшим значительный вклад в объединение братских тюркских стран и народов.