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Отец Мартина Райана подтвердил, что завербовавшие его сына "дипломаты" были агентами французских спецслужб

Отец Мартина Райана подтвердил, что завербовавшие его сына "дипломаты" были агентами французских спецслужб Отец обвиняемого в шпионаже гражданина Франции Мартина Райана подтвердил, что два дипломата, с которыми встречался его сын были агентами французских спецслужб.
Внешняя политика
5 апреля 2024 г. 15:55
Отец Мартина Райана подтвердил, что завербовавшие его сына дипломаты были агентами французских спецслужб

Отец обвиняемого в шпионаже гражданина Франции Мартина Райана подтвердил, что два дипломата, с которыми встречался его сын были агентами французских спецслужб.

Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Судебный процесс над французским бизнесменом должен был начаться в Баку в прошедший четверг. Однако, дата процесса была отложена, а сроки следствия продлены, согласно информации AFP.

В письме от 23 января, направленном президенту Франции Эмманюэлю Макрону, Ричард Райан написал, что Мартин является жертвой чужих игр.

"Наш сын, с которым я разговаривал по телефону сегодня утром, настаивает на виновности сотрудников DGSE (французская внешняя разведка), которые скомпрометировали его без ведома Мартина", - сказал Ричард Райан агентству AFP.

Отметим, что 4 декабря генеральный директор ООО Merkorama Мартин Райан был арестован в Баку по обвинению в шпионаже. Его завербовали два агента внешней разведки Франции, официально числившиеся сотрудниками французского посольства, которые впоследствии были высланы из Баку.

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Версия на азербайджанском языке Martin Rayanın atası: Oğlumun görüşdüyü "diplomatlar" Fransa xüsusi xidmət orqanlarının agentləridir
Версия на английском языке Martin Ryan’s father confirms ‘diplomats’ who recruited his son were agents of French intelligence services

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