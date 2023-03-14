Новелла Джафароглу: Международные организации не хотят стабильности в Азербайджане

Международные организации не хотят стабильности в Азербайджане и всегда относились к Азербайджану на основе двойных стандартов.
Как передает Report, об этом заявила правозащитница Новелла Джафароглу на отчетном мероприятии Мониторинговой группы правозащитных организаций по фактам нарушения прав и свобод человека в Армении.
"Поэтому мы направим эти отчеты в международные организации. Азербайджан - более демократическое государство, чем Армения и Грузия. Все видят положение Михаила Саакашвили, который когда-то считался глашатаем демократии в Грузии", - подчеркнула Джафароглу.