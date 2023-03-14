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Новелла Джафароглу: Международные организации не хотят стабильности в Азербайджане

Новелла Джафароглу: Международные организации не хотят стабильности в Азербайджане После встречи президентов в Брюсселе нарушения прав человека в Армении нигде не зафиксированы.
Внешняя политика
14 марта 2023 г. 11:40
Новелла Джафароглу: Международные организации не хотят стабильности в Азербайджане

Международные организации не хотят стабильности в Азербайджане и всегда относились к Азербайджану на основе двойных стандартов.

Как передает Report, об этом заявила правозащитница Новелла Джафароглу на отчетном мероприятии Мониторинговой группы правозащитных организаций по фактам нарушения прав и свобод человека в Армении.

"Поэтому мы направим эти отчеты в международные организации. Азербайджан - более демократическое государство, чем Армения и Грузия. Все видят положение Михаила Саакашвили, который когда-то считался глашатаем демократии в Грузии", - подчеркнула Джафароглу.

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Версия на английском языке Novella Jafaroglu: 'No human rights violations have been recorded anywhere like in Armenia'
Версия на азербайджанском языке Hesabat: “Brüsseldə prezidentlərin görüşündən sonra Ermənistanda olan insan haqlarının pozuntusu heç bir yerdə qeydə alınmayıb”

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