Отчет: ОБСЕ продолжает прилагать усилия для мирного урегулирования карабахского конфликта

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Несмотря на напряженность в Нагорном Карабахе и на незначительный прогресс в переговорном процессе в прошлом году, ОБСЕ продолжает прилагать усилия для мирного урегулирования конфликта.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете ОБСЕ за 2016 год.

В отчете отмечается, что в целом, урегулирования конфликтов в пространстве ОБСЕ оставались приоритетным вопросом для организации. В документе отмечаются усилия Германии в рамках председательства в ОБСЕ в процессе урегулирования карабахского конфликта: "ФРГ незамедлительно отреагировала на всплеск насилия в Нагорном Карабахе в апреле прошлого года, проявила инициативу для организации специального заседания Постоянного Совета, призвала к восстановлению политического переговорного процесса в связи с урегулированием конфликта".

В документе также говорится о визитах, совершенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Гюнтера Бахлера и других официальных лиц в регион для обсуждения путей урегулирования конфликта.

Также отмечается, что в прошлом году ОБСЕ провела 22 мониторинга в зоне конфликта, из которых 5 были проведены на азербайджано-армянской границе, 17 на линии соприкосновения войск.