От встречи в Вашингтоне большие ожидания - МНЕНИЕ

Внешняя политика
7 августа 2025 г. 14:29
Ожидается, что на трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, США и Армении, которая пройдет завтра в Вашингтоне, ключевыми темами обсуждения станут мирное соглашение и Зангезурский коридор.

Об этом в заявлении Report сказал ведущий консультант Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Султан Захидов.

По его словам, эти вопросы обсуждались и на встрече в Абу-Даби в начале июля. Тогда стороны охарактеризовали переговоры как конструктивные и выразили готовность продолжить диалог.

"Независимо от результата, сам факт проведения таких встреч свидетельствует о наличии прогресса в мирном процессе. Известно, что до переговоров в Абу-Даби длительное время не проводилось официальных встреч между сторонами. Встреча в Тиране носила неофициальный характер и ограничивалась кратким диалогом. Поэтому ожидания от встречи в Вашингтоне высоки, не исключено подписание важных документов", - отметил Султан Захидов.

Он также подчеркнул, что в последнее время интерес США к Кавказскому региону заметно усилился.

"Администрация Трампа осознает стратегическое значение Кавказа. У США есть собственные геополитические интересы в регионе - они рассматривают Кавказ как важный энергетический и транспортный узел. Открытие Зангезурского коридора отвечает этим интересам, поскольку позволяет Вашингтону как усилить свое влияние на Кавказе, так и поддержать энергетические и транспортные линии в обход России и Ирана. Это один из ключевых элементов американской внешнеполитической стратегии. Именно поэтому США активно поддерживают такие проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан и TAP", - подчеркнул Султан Захидов.

Версия на английском языке Big hopes pinned on Washington meeting - OPINION
Версия на азербайджанском языке Vaşinqton görüşündən böyük gözləntilər var - RƏY

