От имени президента Италии дан официальный обед в честь первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Аливой

26 сентября, 2018 18:39

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 26 сентября от имени президента Италии Серджио Маттарела был дан официальный обед в честь первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой. Как сообщает Report, информацию распространил АЗЕРТАДЖ.

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