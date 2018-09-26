От имени президента Италии дан официальный обед в честь первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Аливой

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 26 сентября от имени президента Италии Серджио Маттарела был дан официальный обед в честь первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.
Как сообщает Report, информацию распространил АЗЕРТАДЖ.
Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 26 сентября от имени президента Италии Серджио Маттарела был дан официальный обед в честь первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.
Как сообщает Report, информацию распространил АЗЕРТАДЖ.
Эта новость также доступна на других языках:
News DepartmentАвтор новости