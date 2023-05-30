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От имени президента Ильхама Алиева и первой леди дан официальный ланч в честь президента Израиля

От имени президента Ильхама Алиева и первой леди дан официальный ланч в честь президента Израиля 30 мая от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой был дан официальный ланч в честь президента Израиля Ицхака Герцога и первой леди Михаль Герцог, сообщает Report.
Внешняя политика
30 мая 2023 г. 16:03
От имени президента Ильхама Алиева и первой леди дан официальный ланч в честь президента Израиля

30 мая от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой был дан официальный ланч в честь президента Израиля Ицхака Герцога и первой леди Михаль Герцог, сообщает Report.

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Версия на английском языке Official lunch hosted in honor of President of Israel, Isaac Herzog, and First Lady Michal Herzog
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Mehriban Əliyevanın adından İsrail Prezidenti və xanımının şərəfinə rəsmi lanç verilib

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