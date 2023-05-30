От имени президента Ильхама Алиева и первой леди дан официальный ланч в честь президента Израиля

От имени президента Ильхама Алиева и первой леди дан официальный ланч в честь президента Израиля

30 мая от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой был дан официальный ланч в честь президента Израиля Ицхака Герцога и первой леди Михаль Герцог, сообщает Report.

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30 мая от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой был дан официальный ланч в честь президента Израиля Ицхака Герцога и первой леди Михаль Герцог, сообщает Report. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Official lunch hosted in honor of President of Israel, Isaac Herzog, and First Lady Michal Herzog