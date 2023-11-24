От имени президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите СПЕКА

24 ноября от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии – СПЕКА, сообщает Report.
От имени президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите СПЕКАОт имени президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите СПЕКА 24 ноября от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии – СПЕКА, сообщает Report.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 18:18
https://static.report.az/photo/99b986ec-438e-3711-8d47-a194fdc22aeb.jpg
Версия на английском языке ФотоOfficial lunch hosted on behalf of President Aliyev in honor of heads of state and government participating in SPECA Summit
Версия на азербайджанском языке ФотоSPECA-nın Zirvə görüşündə iştirak edən dövlət və hökumət basçılarının şərəfinə İlham Əliyevin adından rəsmi nahar verilib