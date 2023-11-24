От имени президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите СПЕКА

От имени президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите СПЕКА

24 ноября от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии – СПЕКА, сообщает Report.

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Версия на английском языке Фото Official lunch hosted on behalf of President Aliyev in honor of heads of state and government participating in SPECA Summit