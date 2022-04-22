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От имени Лейлы Алиевой в Москве организован «День Азербайджана»

От имени Лейлы Алиевой в Москве организован «День Азербайджана» От имени вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве, в «Шатре Рамадана» на Поклонной горе, организуемый Духовным Управлением мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман России и Правительства Москвы, был организован «Ден
Внешняя политика
22 апреля 2022 г. 02:48
От имени Лейлы Алиевой в Москве организован «День Азербайджана»

От имени вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве, в «Шатре Рамадана» на Поклонной горе, организуемый Духовным Управлением мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман России и Правительства Москвы, был организован «День Азербайджана» и дан ифтар.

Как передает российское бюро Report, директор мусульманской школы в Москве Анас Мамедов рассказал о важности проведения подобных мероприятий.

"Мы очень рады, что в российской столице Москве, в городе, где живет большое количество мусульман, азербайджанский народ собрался на ифтар. Такие мероприятия очень важны, потому что они объединяют нас. Гости таким образом могут поближе познакомиться с нашими традицией и культурой. Они восхищаются нашей страной. Несомненно, после победы Азербайджана в Карабахской войне люди желают знать о нашей стране. Мы всегда будем благодарны шахидам, благодаря которым наша страна освободила оккупированные территории", - сказал он.

Руководитель гуманитарных программ Российского представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова поблагодарила всех гостей мероприятия и выразила глубокую признательность за участие.

"Встреча с вами на церемонии ифтара стала для нас знаменательной традицией. Мы привязаны к своей религии и представляем ислам миру таким, какой он есть. Это религия мира и милосердия. Сегодня Азербайджан известен как центр мультикультурализма, вносящий большой вклад в развитие религиозно-духовных ценностей в мировом масштабе. Хочу выразить свою благодарность за постоянное проведение этого праздника благодарность вице-президенту фонда Гейдара Алиева Лейле ханым Алиевой. Деятельность фонда всегда направлена на поддержку представителей всех религий", - заключила Т.Ахмедова.

На мероприятия каждый гость смог познакомиться с организаторами, задать интересующие их вопросы и окунуться в атмосферу азербайджанской культуры. Вечер также сопровождался концертной программой.

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