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Арестованный в Иране Фарид Сафарли освобожден и вернулся на Родину

Арестованный в Иране Фарид Сафарли освобожден и вернулся на Родину Освобожден задержанный в Иране азербайджанский студент Фарид Сафарли.
Внешняя политика
20 января 2025 г. 17:39
Арестованный в Иране Фарид Сафарли освобожден и вернулся на Родину

Арестованный в Иране азербайджанский студент Фарид Сафарли освобожден и уже находится в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении МИД и СГБ Азербайджана.

"По поручению президента Азербайджанской Республики, гражданин Азербайджана Фарид Габиль оглу Сафарли, задержанный в Исламской Республике Иран в 2023 году, в рамках международного правового сотрудничества и взаимных процедур был передан Азербайджану 18 января текущего года. Он уже находится в Азербайджане", - говорится в заявлении.

В ведомствах подчеркнули, что после прохождения медицинского осмотра Сафарли воссоединился со своей семьей.

Отметим, что гражданин Азербайджана, студент Йенского университета Германии Фарид Сафарли отправился в поездку в Иран 20 февраля 2023 года. С 4 марта связь с ним прервалась. Позже распространилась информация о его аресте.

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Версия на английском языке Azerbaijani student released from Iranian custody, returns home
Версия на азербайджанском языке İranda həbs edilən azərbaycanlı tələbə Fərid Səfərli azad edilib - FOTO

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