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Османи: ОБСЕ поддерживает все инициативы для нормализации отношений между Баку и Ереваном

Османи: ОБСЕ поддерживает все инициативы для нормализации отношений между Баку и Ереваном Председательство в ОБСЕ поддерживает все инициативы, способствующие диалогу по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
12 апреля 2023 г. 12:58
Османи: ОБСЕ поддерживает все инициативы для нормализации отношений между Баку и Ереваном

Председательство в ОБСЕ поддерживает все инициативы, способствующие диалогу по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как cообщает Report, об этом действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заявил на пресс-конференции после встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По словам действующего председателя ОБСЕ, его цель на данный момент – это укрепление и углубление сотрудничества с Азербайджаном для продвижения мира и безопасности.

"ОБСЕ подтверждает свое желание укрепить доверие между странами-членами организации и должен продолжать вести работу по налаживанию отношений и установления атмосферы доверия. Я говорил с министром о том, как именно Баку может посодействовать данному процессу", - заявил Османи.

Действующий председатель ОБСЕ выступил за продолжение прямых контактов между Арменией и Азербайджаном для нормализации отношений между странами.

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Версия на английском языке Osmani: OSCE supports all initiatives to normalize Baku-Yerevan relations
Версия на азербайджанском языке ATƏT sədri: “Bakı-İrəvan münasibətlərinin normallaşdırılması üçün bütün təşəbbüsləri dəstəkləyirik”

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