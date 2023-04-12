Османи: ОБСЕ поддерживает все инициативы для нормализации отношений между Баку и Ереваном

Председательство в ОБСЕ поддерживает все инициативы, способствующие диалогу по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Председательство в ОБСЕ поддерживает все инициативы, способствующие диалогу по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как cообщает Report, об этом действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заявил на пресс-конференции после встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По словам действующего председателя ОБСЕ, его цель на данный момент – это укрепление и углубление сотрудничества с Азербайджаном для продвижения мира и безопасности.

"ОБСЕ подтверждает свое желание укрепить доверие между странами-членами организации и должен продолжать вести работу по налаживанию отношений и установления атмосферы доверия. Я говорил с министром о том, как именно Баку может посодействовать данному процессу", - заявил Османи.

Действующий председатель ОБСЕ выступил за продолжение прямых контактов между Арменией и Азербайджаном для нормализации отношений между странами.



