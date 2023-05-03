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Ошакбаев: Казахстан заинтересован в логистических, транзитных и энергопроектах Азербайджана

Ошакбаев: Казахстан заинтересован в логистических, транзитных и энергопроектах Азербайджана Казахстан заинтересован участвовать в логистических, транзитных и энергетических проектах, реализуемых Азербайджаном.
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 17:33
Ошакбаев: Казахстан заинтересован в логистических, транзитных и энергопроектах Азербайджана

Казахстан заинтересован участвовать в логистических, транзитных и энергетических проектах, реализуемых Азербайджаном.

Об этом Report заявил директор Центра прикладных исследований "Талап" в Казахстане Рахим Ошакбаев.

По слова эксперта, Казахстан - страна, которая не имеет прямого выхода к морю: "Принимая во внимание геополитический разлом, который сейчас происходит, перед Казахстаном встала острая потребность в диверсификации маршрутов экспорта".

Ошакбаев напомнил, что во время недавнего визита президента Ильхама Алиева в Казахстан, была достигнута договоренность о том, что Азербайджан поддержит попытки Казахстана в диверсификации экспорта нефти.

"И объем нефти, которую Казахстан планирует направить по трубопроводу Баку-Тбилиси- Джейхан составляет 1,5 млн тонн", - добавил он.

По словам директора Центра прикладных исследований "Талап", у Азербайджана всегда было четкое видение внешней политики.

Рахим Ошакбаев также высоко оценил международную конференцию на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", вторая сессия которой состоялась сегодня в Шуше, добавив, что наибольшее впечатление на него произвела встреча участников мероприятия с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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Версия на азербайджанском языке Oşakbayev: “Qazaxıstan Azərbaycanın logistika, tranzit və enerji layihələrində maraqlıdır”
Версия на английском языке Oshakbayev: Kazakhstan interested in Azerbaijan’s logistics, transit, energy projects

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