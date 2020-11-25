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Осенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ пройдет 26-27 ноября

Осенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ пройдет 26-27 ноября Парламентарии рассмотрят проекты Конвенции о сохранении объектов культурного наследия стран-членов СНГ
Внешняя политика
25 ноября 2020 г. 10:07
Осенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ пройдет 26-27 ноября
Report

Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ пройдет 27 ноября в формате видеоконференции.

Как передает Report, в мероприятии примут участие главы парламентских делегаций стран Содружества, а также представители органов СНГ и международных организаций.

Вести заседание из Читального зала Таврического дворца будет Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко.

Одной из центральных тем заседания станет законодательное обеспечение мер, принимаемых в государствах — участниках СНГ в связи с пандемией COVID-19. Будут также рассмотрены вопросы состояния и перспектив экономической интеграции и ее нормативно-правового обеспечения на евразийском пространстве, подготовки к наблюдению за выборами в органы государственной власти в странах СНГ в 2021 году, создание Экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ, а также ряд других.

Кроме того, в формате видеоконференции состоится 51-ое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В нем примут участие парламентские делегации государств СНГ.

Парламентарии рассмотрят проекты Конвенции о сохранении объектов культурного наследия государств — участников СНГ, модельного Трудового кодекса для государств — участников СНГ, модельного Избирательного кодекса для государств — участников СНГ, а также ряд проектов модельных законов: "О беженцах", "Об инжиниринговой деятельности и инжиниринге", "О строительстве недвижимых объектов на долевых началах", "Об экологической безопасности транспортировки нефтепродуктов по трубопроводам", "О развитии и охране горных территорий", "О парламентском контроле", "О школьном спорте", "О возмещении причиненного вреда гражданам, потерпевшим от преступлений" и другие.

Днем ранее, 26 ноября, в Таврическом дворце пройдут заседания постоянных комиссий МПА СНГ по экономике и финансам; по социальной политике и правам человека; по культуре, информации, туризму и спорту.

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