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Орхан Амашов: Гражданство Азербайджана для армян Карабаха - ключ к будущему примирению Баку и Еревана

Орхан Амашов: Гражданство Азербайджана для армян Карабаха - ключ к будущему примирению Баку и Еревана Принятие армянским населением Карабаха гражданства Азербайджана является важным шагом в нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Внешняя политика
7 октября 2023 г. 14:46
Орхан Амашов: Гражданство Азербайджана для армян Карабаха - ключ к будущему примирению Баку и Еревана

Принятие армянским населением Карабаха гражданства Азербайджана является важным шагом в нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом в интервью польскому телеканалу TVP World заявил журналист Caliber.az Орхан Амашов.

По его словам, официальный Баку никогда не поощрял отъезд этнических армян из Карабаха, в то время как армянская диаспора со всего мира сыграла важную "роль" в этом процессе.

"Азербайджан считает, что важно сохранить армянское население в Карабахе, поскольку Баку рассматривает их как своих граждан. Мы понимаем, что после осуществления антитеррористических мер некоторые люди могли почувствовать себя небезопасно из-за дезинформации и решили уехать. Тем не менее сейчас открылась возможность: Азербайджан реинтегрирует инфраструктуру в Карабахе с остальной территорией страны, а гуманитарный доступ будет обеспечен через дороги Лачын и Агдам-Ханкенди, и другие альтернативные маршруты", - сказал он.

О. Амашов напомнил, что Миссия ООН посетила Ханкенди и подтвердила, что людей никто не вынуждал покидать Карабахский регион, и гражданской инфраструктуре не был нанесен ущерб. Поэтому люди могут вернуться и воспользоваться предложенной им программой реинтеграции.

"Подав заявление на получение гражданства Азербайджана, армянские жители Карабаха смогут воспользоваться теми же привилегиями и правами, что и другие граждане страны. Я считаю, что это будет важным шагом к будущему примирению Азербайджана и Армении. В свете восстановления суверенитета Карабаха у нас есть возможность подписать долгожданное мирное соглашение, так как серой зоны, которая была ключевым препятствием для этого, больше нет", - отметил журналист.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Amaşov: "Rəsmi Bakı heç vaxt etnik erməniləri Qarabağı tərk etməyə təşviq etməyib"
Версия на английском языке Orkhan Amashov: Azerbaijani citizenship for Karabakh Armenians - key to future reconciliation of Baku and Yerevan

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