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Организуют дополнительные авиарейсы из Турции в Азербайджан

Организуют дополнительные авиарейсы из Турции в Азербайджан

Выполняемые по маршруту Стамбул-Баку специальные авиарейсы организуются компанией "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). Дата, количество, последовательность указанных спецрейсов определяются AZAL с учетом эпидемиологической ситуации в нашей стране.

 AZAL также устанавливает финансовые условия для спецрейсов по маршруту Стамбул-Баку.

Об этом Report сообщили в Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле.

Было отмечено, что гражданам Азербайджана не нужно приезжать в Генконсульство, чтобы вернуться на родину: "Они могут получить информацию о спецрейсах, связавшись с дипкорпусом по телефону, через "горячую линию", электронный адрес и т.д".

Отметим, что с момента закрытия воздушных и сухопутных границ между Азербайджаном и Турцией регулярно осуществляются чартерные рейсы.

Вусаля Аббасова

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